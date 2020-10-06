2020/10/06 | 21:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الثلاثاء، بأن القوات الامنية تمكنت من قتل 7 من بقايا خلايا عناصر عصابات داعش الاجرامية بحملة امنية استباقية واسعة النطاق في المناطق الصحراوية للمحافظة .

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” قوة امنية من قيادة عمليات الانبار مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت منطقة الصكار في صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، تمكنت من قتل 7 من خلايا عصابات داعش الاجرامية ضمن خطة تعقب الخلايا النائمة للتنظيم الاجرامي في المناطق الصحراوية ذات التضاريس المعقدة”.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية تمكنت من ايضا من الاستيلاء على اسلحة متنوعة فضلا عن تدمير نفق سري، مبينا ان” ، عملية تعقب خلايا مجرمي داعش في المناطق الصحراوية مستمرة وبإسناد من طيران الجيش ضمن حملة تطهير المناطق الصحراوية من خطر الخلايا الارهابية النائمة “.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 7 من ارهابي داعش بعملية امنية في المناطق الصحراوية بالانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 7 من ارهابي داعش بعملية امنية في المناطق الصحراوية بالانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).