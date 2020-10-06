2020/10/06 | 21:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الثلاثاء، رئيس شبكة الإعلام العراقي، الدكتور نبيل جاسم.واوضح بيان المكتب الاعلامي لمستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي انه “جرى خلال اللقاء بحث التعاون والتنسيق بين مستشارية الأمن القومي وشبكة الإعلام العراقي، في مجالات دعم الإعلام لقضايا المواطن والبلد، وإبراز الدور البطولي لقواتنا المسلحة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأعرجي وجاسم يبحثان التعاون والتنسيق بين مستشارية الأمن القومي وشبكة الإعلام العراقي المركز الخبري الوطني.

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