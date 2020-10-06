محدث.. الذهب يهبط عند التسوية من أعلى مستوى بأسبوعين

2020/10/06 | 21:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء من أعلى مستوى في أسبوعين، مع خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستشفى.

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