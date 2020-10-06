الهجرة والتخطيط يعقدان اجتماع موسع لإعداد خطة تقضي بإعادة جميع النازحين الى ديارهم

2020/10/06 | 21:24 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد عقدت وزير الهجرة والمهجرين ووزير التخطيط اجتماع موسع اليوم 2020/10/6 بمبنى الوزارة في العاصمة بغداد وبحضور أعضاء فريق الخطة الوطنية لإعادة النازحين لمناطق سكناهم الاصلية طوعا.ونوقش في الاجتماع مسودة خطة العمل المشتركة لغرض إنهاء ملف النزوح وابرز المعوقات التي تحول دون عودة النازحين لمناطقهم وتذليلها من خلال توفير كافة المتطلبات اللازمة …

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