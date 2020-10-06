المستشار الخاص كريم خان يلتقي السيد عمار الحكيم

2020/10/06 | 21:24 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد التقى المستشار الخاص كريم خان يوم أمس الموافق 2020/10/5 السيد عمار الحكيم رئيس حركة الحكمة الوطنية في العاصمة بغداد.وتم مناقشة دعم القراءة البرلمانية الثانية لتعديل قانون المحكمة العراقية العليا من قبل الطرفين لانجازه باسرع وقت> وسيتعاون خبراء الفريق الأممي النفسيين مع مؤسسة الحكيم الدولية لتقديم الدعم المطلوب للنساء من التركمان والشبك …

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