السيد الصدر معلقا على احداث كربلاء: على متظاهري تشرين التبرؤ من المشاركين فيها

2020/10/06 | 21:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، متظاهري تشرين بالتبرؤ من المشاركين في المواجهات التي وقعت بين مجموعة من المتظاهرين اثناء محاولتهم الدخول على شكل موكب الى العتبات المقدسة بكربلاء، والقوات الأمنية المكلفة بحماية تلك العتبات.

السيد الصدر اطلق تغريدة علق فيها على احداث كربلاء قائلا، ان بعض من وصفهم بالمندسين بين صفوف ثوار تشرين، ومن أصحاب الأفكار المنحرفة عمدوا الى استغلال المناسبات الدينية وتجييرها لمصالحهم الضيقة، والتي يمكن ان تكون معادية للدين والوطن على حد تعبيره، مؤكدا انه سيكون مضطرا للتدخل بطريقته الخاصة والعلنية في حال عدم التبرؤ منهم من قبل الثوار الصالحين، واذا لم تتمكن القوات الأمنية من حماية المقدسات ومنع فتنة خارجية يخطط لها بدعم خارجي، في حين لفت السيد الصدر الى احتمال ان لا يتمكن متظاهرو تشرين التظاهر مستقبلا اذا لم يتبرؤوا رسميا من المشاركين بأحداث اليوم، لأن الجميع سيتبرأ منهم.

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