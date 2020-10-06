بتوجيهات الكاظمي.. المالية تطلق رواتب الموظفين وتنجز “الورقة البيضاء” للإصلاح الاقتصادي

2020/10/06 | 21:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بناء على توجيهات مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي..



أعلنت وزارة المالية إطلاق رواتب الموظفين ابتداءً من يوم غد الأربعاء

المالية قالت في بيان لها، إنها تتطلع للتعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من اجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية الحالية، منوهة في الوقت نفسه الى أن الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور.

وأشار البيان الى أن العراق يواجه حالة طوارئ اقتصادية سيتم تجاوزها بالوحدة الوطنية والتعاون بين كل الأطراف، مبينا أن فرقة العمل التي تقودها الوزارة أنجزت “الورقة البيضاء” للإصلاح الاقتصادي، وبصدد وضع الصيغة النهائية لموازنة الفين وواحد وعشرين الفين وثلاثة وعشرين.

وأضاف البيان، أن وزارة المالية على ثقة بأن عملية الإصلاح والتغيير ستؤدي إلى اقتصاد أكثر قوة وتساهم في رفع مستويات معيشة الشعب.

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