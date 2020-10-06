عاجل | زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يصدر بيانا بشأن أحداث كربلاء

2020/10/06 | 21:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

*السيد الصدر: استغل بعض المندسين ما بين صفوف ما يسمى “ثورة تشرين” وبمعية بعض المخربين المناسبات الدينية في كربلاء

*السيد الصدر: المندسون جيروا المناسبات الدينية لمصالحهم الضيقة ولأفكارهم المنحرفة بل ولعلها معادية للدين والوطن

*السيد الصدر: على القوات الأمنية حماية المقدسات فأنها بداية فتنة يخططون لها بدعم خارجي مشبوه

*السيد الصدر: على باقي الثوار التبرؤ من المندسين

*السيد الصدر يهدد بالتدخل بطريقتيه الخاصة والعلنية

*السيد الصدر لأنصاره: عليكم التأهب وانتظار الأوامر والتحلي بالصبر والحكمة لحين تبين الأمر

*السيد الصدر للتشرينيين: لعلكم لا تستطيعون التظاهر مستقبلا إذا لم تتبرأوا رسميا من تلك الجريمة الوقحة

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