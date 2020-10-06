السعودية تطلق “روبوت ذكي” لتعفير وتعقيم الاماكن في الحرم المكي لحماية المعتمرين

2020/10/06 | 21:31 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الروبوت الذكي الذي يستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة.

ويعمل “الروبوت” بنظام تحكم آلي مبرمج على خارطة مسبقة، وهو حاصل على براءة اختراع SLAM، مع وحدة الانحلال عالية الأداء، حسبا ذكرت وكالة أنباء السعودية “واس”ن اليوم الثلاثاء.

وبين السديس أن إطلاق الروبوت عالي الدقة سيسهم في العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبية، سعيا من الرئاسة العامة إلى الحد من انتشار وباء كورونا.

ويقوم الروبوت على التعقيم الداخلي في ستة مستويات من تأثير التعقيم، مما يحسن من قوة وسلامة الجو الصحي البيئي، كما يقوم بتحليل متطلبات التعقيم بذكاء وفقًا للآتي :(سيناريوهات الاستخدام، مسار التعقيم والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي).

ومن ناحية أخرى وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية التي جرى إطلاقها للمعتمرين بالمسجد الحرام ومنسوبي الرئاسة العامة.

واطلع على ما تحتويه الحملة من إمكانات وما توفره من خدمات وأجهزة ومستلزمات طبية، مثنياً على الدور المهم الذي تقدمه وزارة الصحة والجهات الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام ومرافقه.

وأكد أن الحملة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا العالمية، وتعزيزاً لمستوى الوعي الصحي بأهمية اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وحرصاً على توفير أفضل سبل الوقاية والسلامة لقاصدي الحرمين الشريفين.

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