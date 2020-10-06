إدارة الشرطة تمنح المدافع كرار محمد ورقة الاستغناء

2020/10/06 | 21:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

منحت الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي ورقة الاستغناء للاعب كرار محمد بناءً على رغبته.

وقال مشرف فريق الكرة، عضو الادارة، علي الشحماني في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الادارة منحت اللاعب كرار محمد ورقة الاستغناء الرسمية بناءً على طلبه ورغبته في مغادرة الفريق”.

واضاف ان “الادارة استندت في موافقتها على رأي المدير الفني للفريق، عبد الغني شهد، الذي لم يمانع هو الاخر في منح اللاعب بطاقة الاستغناء”.

وقدم الشحماني “شكره وتقديره نيابة عن الادارة والجمهور للاعب كرار محمد لما قدمه من جهد والتزام كبيرين في المدة الماضية”، متمنيا له “التوفيق في محطته المقبلة”.



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