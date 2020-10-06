الاطاحة بالـ'رقاوي' في نينوى

2020/10/06 | 21:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن إعتقال واحد من أهم عناصر ما تسمى بـ"فرقة الكواسر" بعملية نوعية تميزت بالجرأة والمباغتة السريعة في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: إنه "في عملية نوعية تميزت بالجرأة والمباغته السريعة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وقوة من فصيل الاستطلاع في لواء 66 للفرقة، من إلقاء القبض على الإرهابي المدعو (الرقاوي) في قرية الكصيرين بناحية الحمدانية غرب نينوى".

وأضافت: أنه "أحد أهم عناصر ما كانت تسمى بفرقة الكواسر الإرهابية التي شاركت بعدة معارك ضد قواتنا الأمنية ابان التحرير، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

PUKmedia عن اعلام مديرية الاستخبارات العسكرية‌

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