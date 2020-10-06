الطيران المدني يوضح بشأن إلغاء إيران تراخيص الخطوط الجوية العراقية

2020/10/06 | 21:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت سلطة الطيران المدني، الثلاثاء، تلقيها كتابا رسميا من الجانب الإيراني بإلغاء تراخيص رحلات الخطوط الجوية العراقية، مشيرة إلى ان الرحلات الجوية معلقة لغاية 9 من شهر تشرين الأول الحالي.

وذكر المتحدث باسم السلطة، جهاد الديوان، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (6 تشرين الأول 2020)، إن "سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية، لم يصل لهما أي تبليغ رسمي من الجانب الإيراني بشأن إلغاء تراخيص الخطوط الجوية العراقية".

وأضاف الديوان، أن "الرحلات الجوية معلقة منذ الـ25 من شهر أيلول ولغاية 9 من شهر تشرين الأول الجاري".

وكانت منظمة الطيران المدني الايرانية، قررت الأحد، (4 تشرين الأول 2020)، الغاء تراخيص رحلات الخطوط العراقية بسبب مخالفة الشركة اتفاق نقل المسافرين بين البلدين.

ونقلت وكالة انباء فارس عن رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية، تورج دهقاني زنكنة، قوله، انه تم "الغاء تراخيص رحلات الخطوط الجوية العراقية بدءا من اليوم 4 تشرين الاول حتى إشعار آخر".

وأوضح زنكنة، بأن الغاء التراخيص يأتي إثر ارتكاب الشركة مخالفة بعد نقلها مسافرين لديهم تأشيرات من إحدى الشركات فيما الاتفاق بين ايران والعراق ينحصر بنقل شركات الطيران، الدبلوماسيين ومواطني البلدين المقيمين فقط.

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