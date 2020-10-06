كورونا يضرب لاعبا اخر في ريال مدريد

2020/10/06 | 21:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصيب حارس مرمى نادي ريال مدريد البديل "اندريه لونين" بفيروس كورونا، الثلاثاء، وذلك في ظل التزامه بالمشاركة مع منتخب بلاده "اوكرانيا" في كأس الأمم الأوروبية، التي ستقام خلال الأيام القادمة.

وأعلن الاتحاد الأوكراني، اليوم (6 تشرين الاول 2020)، إصابة أندريه لونين، حارس ريال مدريد، بفيروس كورونا، وذلك قبل انضمامه إلى معسكر المنتخب لخوض أسبوع الفيفا الحالي.

وقال الاتحاد الأوكراني في بيان رسمي، انه "نؤكد وجود مسحة إيجابية بعد إجراء اختبارات فيروس كورونا لأندري لونين، اللاعب تم عزله في غرفته في فندق حياة ريجنسي شانتيلي".

وسيغيب لونين عن مباريات منتخب أوكرانيا المقبلة أمام إسبانيا وألمانيا وفرنسا، بسبب دخوله الحجر الصحي، وبالتالي لن يعود إلى مدريد إلى حين شفائه التام من الفيروس المستجد.

وكان ماريانو دياز وتيبو كورتوا ولوكا يوفيتش، هم أبرز اللاعبين الذين عانوا من فيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، لينضم بذلك إليهم الحارس البديل أندري لونين.

ا.ح

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