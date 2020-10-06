زراعة ديالى تشدد من إجراءاتها لمنع دخول المنتجات الزراعية المستوردة

2020/10/06 | 21:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، استمرار التعاون مع مديريات الزراعة ومنها زراعة ديالى لتفعيل ملف منع دخول المحاصيل المستوردة بالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية للحد من تهريب المحاصيل الممنوعة من الاستيراد وبشقيها النباتي والحيواني.





وبينت الوزارة، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، أن “مديرية زراعة ديالى ومن خلال تواصلها مع مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية، مستمرة بتنفيذ قرارات المنع وحسب التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة الزراعة للحد من عمليات تهريب المنتجات الزراعية ووضع الية جديدة لتنفيذ قرارات تقييد دخول المحاصيل والمنتجات المشمولة بالمنع والتي قد تدخل بطرق غير شرعية”.





واضافت، “ياتي هذا الإجراء من زراعة ديالى، بعد ان منعت وزارة الزراعة دخول العديد من المواد الزراعية والحيوانية وحسب الروزنامة الزراعية ولدعم الفلاحين والمزارعين وتشجيعهم على الزراعة والمحافظة على المنتج الوطني”، مشيرة الى “مواصلتها جهود دعم المنتج المحلي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة وبذور الرتب العليا وتوفير مختلف المحاصيل في الأسواق المحلية رغم ظروف جائحة كورونا”.

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