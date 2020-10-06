الديمقراطي: الاقليم سلم جميع ما طلبته بغداد وينتظر خطوات ايجابية بتطبيق المادة 140

2020/10/06 | 21:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، تسليم جميع الارقام والبيانات التي طالبت بها الحكومة الاتحادية المتعلقة بأعداد الموظفين وعقود النفط وطبيعتها والشركات المتعاقدة.

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