2020/10/06 | 21:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – بحث رئيس مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي ، جعفر الونان ،بمكتبه اليوم الثلاثاء، مع السفير الكوري الجنوبي لدى بغداد السيد جانغ كيونغ -ووك سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاعلامية بين شبكة الاعلام العراقي والمؤسسات الاعلامية الرسمية الكورية.جاء ذلك اثناء زيارة السفير الكوري الى مقر المجلس في شبكة الاعلام العراقي .وحضر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس امناء الشبكة يبحث مع السفير الكوري سبل ” تطوير العلاقات الاعلامية” المركز الخبري الوطني.

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