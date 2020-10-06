2020/10/06 | 22:02 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بيان رسمي: هذا ما حصل في كربلاء وانتهى بدقائق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/06 | 22:02.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بيان رسمي: هذا ما حصل في كربلاء وانتهى بدقائق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بيان رسمي: هذا ما حصل في كربلاء وانتهى بدقائق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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