3 ايام متتالية… مستشفى جنوب العراق تعلن خلوها من مصابي كورونا وحالات الاشتباه

2020/10/06 | 22:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت احدى مستشفيات محافظة بابل، اليوم الثلاثاء 6 تشرين الاول 2020، خلوها من مصابي كورونا بعد مغادرة جميع الحالات.

واوضح مسؤول اعلام مستشفى الهاشمية العام، خلو ردهة الحياة الوبائية في المستشفى من المرضى الراقدين المصابين والمشتبه باصابتهم بمرض فايروس كورونا لثلاثة ايام متوالية.واضاف: ان ذلك بعد انخفاض تسجيل عدد الحالات المصابة في قضاء الهاشمية .وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، (6/10/2020) تسجيل 67 وفاةً و4172 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وجاء في بيان الموقف الوبائي في العراق، خلال 24 ساعة الماضية، انه “تم تسجيل 67 وفاةً و4172 اصابة جديدة بفيروس كورونا، في عموم مناطق البلاد”.

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