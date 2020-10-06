الرئيس التركي أردوغان يزور قطر والكويت يوم الأربعاء

2020/10/06 | 22:03 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في صورة من أرشيف رويترز.القاهرة (رويترز) - أفاد بيان من الديوان الأميري في قطر يوم الثلاثاء أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء.وذكرت وكالة الأنباء القطرية يوم الثلاثاء أيضا أن الجانبين سيبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها.تغطية صحفية آلاء سويلم - إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود

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