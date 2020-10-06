رئيس حكومة كردستان يدعو إلى “تطبيع” الأوضاع في سنجار

2020/10/06 | 22:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى من أجل عودة النازحين الايزيديين إلى ديارهم برأس مرفوعة.

وقال بارزاني في تهنئة إلى الايزيديين بمناسبة “عيد جما”، واطلعت عليها “تقدم”، “أتوجه بأحر التهاني والتبريكات إلى أمير الإيزيديين والمجلس الروحاني الإيزيدي والاخوة والأخوات الإيزيديين كافة في كردستان والعالم بمناسبة حلول (عيد جما)، متمنياً لهم عيداً مفعماً بالخير والمسرات ونهاية لكل مآسيهم ومعاناتهم”.

وأضاف، “ومع الحزن الذي تخيم أجواؤه على رحيل سماحة بابا شيخ، يحلُ علينا هذا العيد في ظل ظروف عصيبة وسط تفشي جائحة فايروس كورونا، ويحدوني الأمل بتجاوز هذه الصعاب وبما يمكّن حكومة إقليم كردستان من توفير أفضل الخدمات إلى الإيزيديين”.

وتابع، “وفي هذه المناسبة، لا بد من التذكير بضرورة تطبيع الأوضاع في منطقة سنجار حتى يتسنى للنازحين الإيزيديين القاطنين في المخيمات، العودة إلى ديارهم برأس مرفوعة”.

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