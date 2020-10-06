2020/10/06 | 22:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن مكتب وزير المالية علي علاوي، الثلاثاء، إطلاق رواتب الموظفين المتأخرة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، ابتداءً من غد الأربعاء.

وذكر المكتب في بيان، 6 تشرين الأول/أكتوبر، أن "وزارة المالية تؤكد أن المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر أيلول سيبدأ تسديدها بالكامل ابتداء من يوم غد الأربعاء (7/10/2020) والأيام التالية، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى".

وأضاف البيان، أن "الوزارة تشير إلى أنها ملزمة بالإيفاء بالتزاماتها القانونية على رغم النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من أجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية".

وتابع البيان، أن "الوزارة تود التنبيه إلى أن الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سوف يتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل لجائحة كورونا".

وأوضح البيان، أن "وزارة المالية تقدر المطالبات الملحة على الموازنة الاتحادية من جميع الاتجاهات"، مبينًا أن "العراق يواجه حالة طوارئ اقتصادية سيتم تجاوزها بالوحدة الوطنية والتعاون بين كل الأطراف".

وأكد البيان، أن "فرقة العمل التي تقودها الوزارة قد أنجزت (الورقة البيضاء) للإصلاح الاقتصادي، والوزارة بصدد وضع الصيغة النهائية لموازنة 2021-2023، ونحن على ثقة بأن عملية الإصلاح والتغيير ستؤدي إلى اقتصاد أكثر قوة وتساهم في رفع مستويات معيشة شعبنا".

اقرأ/ي أيضًا:

"كرة نار" بين الحكومة والبرلمان..



كيف ستنتهي أزمة رواتب الموظفين؟

نائب يحذر من "كارثة اقتصادية": الموظفون غير معنيين بالأزمة المالية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب وزير المالية يعلن موعد صرف رواتب الموظفين المتأخرة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب وزير المالية يعلن موعد صرف رواتب الموظفين المتأخرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).