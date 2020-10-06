مصر.. حكم بسجن لاعب بالزمالك 3 سنوات

2020/10/06 | 22:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحف محلية مصرية، الثلاثاء، بصدور حكم بحبس لاعب نادي الزمالك، إمام عاشور، في حالة عدم سداده قيمة انتقاله من نادي غزل المحلة.

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