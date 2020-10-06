2020/10/06 | 22:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حادث سير مروّع يخلف إصابات في السليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/06 | 22:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حادث سير مروّع يخلف إصابات في السليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حادث سير مروّع يخلف إصابات في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).