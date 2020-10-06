الحلفي يحذر من مخطط يهدف لتعريض السلم الداخلي للخطر

2020/10/06 | 22:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية النائب “سعد مايع الحلفي” اليوم الثلاثاء إلى إبعاد العابثين عن الأماكن المقدسة ، محذراً من مخطط يهدف لتعريض السلم الداخلي للخطر.

وقال الحلفي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “إن التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة حق كفله الدستور ولا يمكن لأحد أن يعارضه ، مبيناً : إن هنالك من المندسين ما بين المتظاهرين السلميين من يود إشعال نار الفتنة وإحداث الاقتتال ما بين أبناء البلد الواحد.

وأضاف الحلفي : إن الاحتكاك الذي حصل في محافظة كربلاء المقدسة يدق ناقوس الخطر على مراقدنا المقدسة ، لافتاً إلى أهمية تكثيف التدابير الاحترازية لمنع المخربين من استغلال المناسبات الدينية لتنفيذ أجندتهم المنحرفة وتحقيق مآربهم الدنيئة.

الحلفي دعا القوات الامنية إلى تشديد اجراءاتها وابعاد يد العابثين عن الأماكن المقدسة ، مؤكداً على أهمية محاسبة كل من يحاول تنفيذ المخططات الهادفة إلى تأجيج الوضع وتعريض السلم الداخلي والاستقرار الأمني للخطر.

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