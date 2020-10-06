فيديو.. عقد قران الفنان المصرى أحمد خالد صالح على الفنانة هنادي مهنا

2020/10/06 | 22:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ احتفل الفنان المصري أحمد خالد صالح ، و الفنانة هنادي مهنا ، منذ قليل ، بعد قرانهما ، بحضور عدد قليل من الفنانين ، و الأصدقاء المقربين وأفراد العائلتين فقط، ولم يحددا بعد موعد حفل زفافهما.وأطلت هنادى على الحاضرين ، بإطلالة رقيقة مرتدية فستان أبيض طويل، ذي أكمام، واعتمدت على المكياج الهادئ،كما […]

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