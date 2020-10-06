مسؤول محلي: الصليب الأحمر الدولي أبلغنا بمقتل الشاب الذي أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليه

2020/10/06 | 22:14 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - ‭‭‭ ‬‬قال مسؤول محلي فلسطيني يوم الثلاثاء إن الصليب الأحمر الدولي أبلغ عائلة الشاب الذي أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليه أمس شرقي مدينة طولكرم بأنه قتل.وأضاف عبد الله عطا رئيس بلدية بيت ليد في اتصال هاتفي مع رويترز ”ابلغنا الصليب الأحمر الدولي باستشهاد سمير حميدي الذي اطلق جيش الاحتلال النار عليه أمس واحتجز جثمانه“.وأوضحت سهير زقوت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة أنه عند ”طلب العائلة الحصول على معلومات حول مصير أحد أفرادها نقوم بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية وكل معلومة تردنا من السلطات نقوم بإيصالها للعائلة ”.ورفضت سهير في اتصال مع رويترز إعطاء المزيد من المعلومات أو التفاصيل.وأدى وقف الاتصالات والتنسيق الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ أشهر بسبب خطط إسرائيلية ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية إلى عدم تدفق المعلومات كما في السابق حول أحداث مشابهة.وأوضح عطا انه لا توجد معلومات حتى الان عن موعد تسليم جثمان الشاب حميدي( 28 عاما) من بلدة بيت ليد شرق طولكرم في الضفة الغربية.وقال افيخاي ادرعي في تغريدة له يوم الاثنين بعد إطلاق النار على الشاب ”رصدت قوات جيش الدفاع ثلاثة مخربين يلقون زجاجات حارقة بالقرب من موقع عسكري“.وأضاف ”لقد رد الجنود بإطلاق النار نحو المخربين ورصدوا إصابة أحدهم لم تقع إصابات في صفوف قواتنا“.ولم يتسن الحصول على رواية أخرى مستقلة لما جرى في المنطقة لحظة وقوع الحادث.ونعت حركة فتح حميدي وقالت في بيان لها أنه ” أحد كوادر الشبيبة الطلابية في جامعة خضوري“.تغطية علي صوافطة للنشرة العربية شارك في التغطية نضال المغربي تحريرأحمد صبحي

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