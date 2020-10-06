الاعلام الامني: اتخاذ الاجراءات الحازمة بحق المندسين الذين حاولوا العبث بأمن الزائرين

2020/10/06 | 22:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أصدرت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن الاحداث التي جرت في محافظة كربلاء، مؤكدة اتخاذ الاجراءات الحازمة بحق المندسين الذين حاولوا العبث بأمن الزائرين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه خلال مراسم زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام، في مدينة كربلاء المقدسة ، تجمعت عصر اليوم، أعداد مِن المتظاهرين من مختلف المحافظات، في ساحة التربية بمحافظة كربلاء وتوجهوا باتجاه باب القبلة وحاولوا الدخول مِن طريق غير مخصص للدخول وجرى تنبيههم مِن قوة الطوق الاول بان يتجهوا نحو طريق الدخول المخصص مع التقيد باجراء التفتيش.

واضافت، ان بعض المندسين افتعلوا احتكاكا مِن خلال استخدام الحجر ورميها باتجاه القوة الامنية المكلفة بحماية الزائرين وجرى التعامل الفوري والمسؤول معهم ومنعهم مِن احداث بلبلة بمخالفة الاجراءات الامنية، مؤكدة انه تم السماح للذين يؤدون الزيارة من خلال الاتجاه الصحيح للدخول بعد تفتيشهم.

وتابعت: كما جرى إتخاذ الاجراءات الحازمة بحق المندسين الذين حاولوا العبث بأمن الزائرين، وبحكمة رجال قواتنا الامنية انتهى الامر خلال دقائق معدودة وعادت الامور الى طبيعتها وواصل الزائرون أداء مراسم الزيارة بشكل اعتيادي مع الإجراءات الأمنية وفق خطة حماية الزوار.

واشارت الى ان جميع الأمور تحت سيطرة القوات المكلفة بتأمين هذه المناسبة .

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