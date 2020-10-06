2020/10/06 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين بعد مناشدات من أهالي قضاء شنكال، مديرية التربية للدراسة الكردية تصدر قرار بفتح 25 من المدراس في حدود القضاء ومنها مدرسة بأسم الشهيدة جيلان في مركز ناحية تل عزير بجنوب جبل شنكال.وعن ذلك تحدث المعلم المتعين في سلك تربية شنكال للدراسة الكردية “ابراهيم قيراني” لــ “ايزيدي 24” قائلاً، “قدمنا …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اول مدرسة للدراسة الكردية في ناحية تل عزير بعد ست سنوات من الإبادة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اول مدرسة للدراسة الكردية في ناحية تل عزير بعد ست سنوات من الإبادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).