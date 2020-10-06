دراسة:  فيروس كورونا قد يعيش نحو 9 ساعات على جلد الإنسان

2020/10/06 | 22:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} توصلت دراسة جديدة إلى أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يعيش لعدة ساعات على جلد الإنسان.

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