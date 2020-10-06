الصدر يدعو القوات الامنية الى حماية المقدسات ويحذر من فتنة بتخطيط خارجي

2020/10/06 | 22:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

القوات الامنية الى حماية المقدسات ،

محذرا من فتنة بتخطيط خارجي مشبوه.

وقال الصدر في تغريدة على / تويتر / على

خلفية الاحداث الاخيرة في كربلاء :" على

القوات الامنية حم

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