خلية الاعلام الامني تعلق على احداث كربلاء

2020/10/06 | 22:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء،

على احداث كربلاء، لافتة الى ان بعض

"المندسين" افتعلوا احتكاكا مع القوات

الأمنية من خلال رميهم بالحجارة.





وذكرت الخلية في بيان صحفي حصلت وكالة

نون عليه اليوم (6 تشري

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