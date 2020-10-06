حرق مقار حزبية وقطع طرق في الناصرية

2020/10/06 | 22:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

شهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ، مساء الثلاثاء احداثا امنية متصاعدة تمثلت بحرق متظاهرين عددا من مقار الاحزاب وقطع الطرق بالاطارات المحترقة ، وقطع جسر الزيتون .

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