2020/10/06 | 22:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات الأردنية، الثلاثاء، إعادة نشر الجيش في المدن، وفرض حظر شامل للتجول اعتبارا من منتصف ليل الخميس ولمدة 48 ساعة وبشكل اسبوعي بعد ارتفاع في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن.. حظر تجول شامل كل جمعة وسبت) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن.. حظر تجول شامل كل جمعة وسبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).