يسرا البريطانية (19) - احمد جمعة

2020/10/06 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة ( 4 )في مكتب فخم يطل على الشارع الرئيسي لمدينة دبي ومن برج ارتفاعه تسعون طابقاً تضيئه أنواراً فسفورية تبعث على السأم والتوتر، وقعت يسرا القرمزي على أوراق ومستندات صفقة سيارات فرنسية مع وكالة بلجيكية مقرها الفرعي في باكستان، بمبلغ مليونين وثلاث مئة ألف يورو، بعدها تناولت المشروبات مع ممثلين للشركة أحدهما مصري الجنسية والآخر هولندي من أصل عراقي، تعرفت من خلال لهجته أنه من سكان بغداد ورأت في ذلك ......





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