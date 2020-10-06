السليمانية تسجل 15 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/10/06 | 22:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية صحة السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة، مشيرة الى انه تم تسجيل 15 حالة وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقال الدكتور ياد نقشبندي المتحدث باسم مديرية صحة السليمانية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان الوضع الوبائي في السليمانية خطير، داعيا الجميع الى بذل الجهود لعبور هذه المرحلة، والا ستصل آلام كورونا الى كل بيت.

واشار نقشبندي الى ان السليمانية سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 حالة وفاة بكورونا، مبينا ان الاصابات المسجلة بلغت 41 حالة.

واشار الى ان عدد حالات التعافي من كوفيد 19 بلغت 30 حالة شفاء، منوها ان عدد الراقدين في المستشفيات وصلت 191 اصابة.

PUKmedia ترجمة‌

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