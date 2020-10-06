ثلاث مباريات تجريبية تُحضر الشرطة لمباراة الافتتاح

2020/10/06 | 22:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

يدخلُ فريق نادي الشرطة بكرة القدم، بدءا من يوم الجمعة المقبل، معسكرا تدريبيا داخليا في العاصمة بغداد، تتخلله ثلاث مباريات تجريبية تحضيرا لمباراة افتتاح الدوري الممتاز التي ستجمعه بفريق الزوراء في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وقال المدير الإداري للفريق، هاشم رضا في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “الجهاز الفني، بقيادة الكابتن عبد الغني شهد، قرر منح الفريق إجازة قصيرة لمدة يومين ليدخل بعد ذلك معسكرا تدريبيا داخليا في العاصمة بغداد”.

واضاف رضا ان “الفريق سيواجهُ فرق النجف والنفط والحدود ايام الحادي عشر والخامس عشر والثامن عشر من الشهر الحالي تحضيرا لمواجهة الافتتاح”.

وأشار الى ان “الفريق أغلقَ قائمته الرسمية التي ستخوض الدوري الممتاز ودوري ابطال العرب والاندية الآسيوية الموسم المقبل”.



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