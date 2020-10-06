عبدالواحد يطالب بالغاء العقود النفطية للإقليم: راكمت الديون على كوردستان

2020/10/06 | 22:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طالب رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، الثلاثاء، بإلغاء العقود النفطية لاقليم كوردستان، مؤكدا ان هذه العقود تتسبب سنويا في تراكم الكثير من الديون على الاقليم.





وذكر عبدالواحد في مقطع مرئي، ردا على ما جاء في كلام رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، (6 تشرين الاول 2020) انه "من المتعارف عليه في العالم ان تقوم الحكومة بأداء اعمالها وتقوم المعارضة بإنتقادها، لكن حكومة الاقليم هي الحكومة الوحيدة في العالم التي تتكلم فقط، ولا تقوم بإنجاز اي شيء عملي".

وطالب عبدالواحد حكومة اقليم كوردستان بإلغاء جميع العقود النفطية قائلا: ان "هذه العقود تسبب سنويا في تراكم الكثير من الديون على الاقليم".

واضاف، "كنا ننتظر من الحكومة ان تقول الاشياء التي فعلتها لا التحدث والكلام فقط".

وكان برلمان كوردستان قد عقد اجتماعا، امس الاثنين، بحضور كل من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني ووزير مالية الاقليم، استمر لاكثر من 10 ساعات، رد فيه الطاقم الحكومي على تساؤلات 98 برلمانيا.

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