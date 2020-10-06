بيان حكومي بشأن احداث كربلاء وتعامل القوات الأمنية معها

2020/10/06 | 22:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، ان احتكاكا حدث من قبل بعض المندسين من المتظاهرين مع القوة الامنية المكلفة بحماية الزائرين، مؤكدة ان الامر انتهى خلال دقائق معدودة وعادت الامور الى طبيعتها، وواصل الزائرون أداء مراسم زيارة الأربعين بشكل اعتيادي.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (6 تشرين الأول 2020): "خلال مراسم زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام، في مدينة كربلاء المقدسة، تجمعت عصر اليوم، أعداد من المتظاهرين من مختلف المحافظات، في ساحة التربية بمحافظة كربلاء وتوجهوا باتجاه باب القبلة وحاولوا الدخول من طريق غير مخصص للدخول".

وأضاف البيان، "وجرى تنبيههم من قوة الطوق الاول بان يتجهوا نحو طريق الدخول المخصص مع التقيد باجراء التفتيش، لكن بعض المندسين افتعلوا احتكاكا من خلال استخدام الحجر ورميها بإتجاه القوة الامنية المكلفة بحماية الزائرين وجرى التعامل الفوري والمسؤول معهم ومنعهم من احداث بلبلة بمخالفة الاجراءات الامنية".

وتابع، "وقد تم السماح للذين يؤدون الزيارة من خلال الإتجاه الصحيح للدخول بعد تفتيشهم، كما جرى إتخاذ الاجراءات الحازمة بحق المندسين الذين حاولوا العبث بأمن الزائرين، وبحكمة رجال قواتنا الامنية البطلة انتهى الامر خلال دقائق معدودة وعادت الامور الى طبيعتها وواصل الزائرون أداء مراسم الزيارة بشكل اعتيادي مع الإجراءات الأمنية وفق خطة حماية الزوار، وان جميع الأمور تحت سيطرة القوات المكلفة بتأمين هذه المناسبة" .

وكانت افواج طوارئ كربلاء، نفت الثلاثاء، وجود أي احتكاك مع متظاهرين تقربوا من دوائر حكومية سوى تقديم النصح لهم، مبينة ان القوات الأمنية تدخلت بعد إلقائهم شعارات استفزازية ضدها، إضافة إلى دخولهم بشكل استفزازي للعتبة الحسينية.

وبحسب بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (6 تشرين الأول 2020)، فان "أفواج الطوارئ تدخلت لتهدئة الأوضاع بعد وصول متظاهرين من باقي المحافظات بحجة زائرين على شكل مجاميع وتقربهم من دوائر حكومية والقاءهم شعارات استفزازية للقوات الامنية إضافة إلى دخولهم بشكل استفزازي للعتبة الحسينية ما أثار حفيظة الزائرين وخدام العتبة".

وأضاف البيان، انه "ولحد الان لا يوجد أي احتكاك معهم من قبل القوات الأمنية سوى نصحهم لكي يكونوا زائرين منتظمين"، مؤكدا ان "الموقف تحت السيطرة".

واظهر تسجيل مصور اليوم الثلاثاء، اعتداء قوة أمنية بالهراوات على مسيرة للمتظاهرين "موكب تشرين"، في كربلاء، قرب منطقة بين الحرمين، خلال إحياء ذكرى الاربعين.

ووصلت مساء أمس، حشود من متظاهري تشرين من عدة محافظات للمشاركة في إحياء زيارة أربعين الإمام الحسين في كربلاء، ضمن مسيرة موحدة.

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