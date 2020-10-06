التربية لـ(واخ) : غدا الاربعاء اعلان نتائج السادس الاعدادي

2020/10/06 | 22:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق ان” الوزارة ستعلن عن نتائج السادس الاعدادي غدا الاربعاء”.

وقال فاروق في تصريح لـ”خبر برس” ، ان” وزارة التربية ستعلن عن نتائج السادس الاعدادي غدا الاربعاء ، مبينا ان الوزارة قدمت اعلان النتائج بعدما كان من المفترض اعلانه الخميس ”

واضاف ان” الوزارة ستنشر روابط النتائج عبر مواقعها وعبر وسائل الاعلان ليتيح للجميع معرفة نتائجهم دون عناء وبشكل مبسط “.

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