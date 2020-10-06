محدث.. النفط يرتفع 3.7% عند التسوية مع مخاوف تعطل الإمدادات

2020/10/06 | 22:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 3.7 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف تعطل الإمدادات.

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