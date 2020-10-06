ترامب يعلن تأجيل محادثات حزمة التحفيز لما بعد الانتخابات الرئاسية

2020/10/06 | 22:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البيت الأبيض سوف يوقف المحادثات مع الديمقراطيين بشأن حزمة التحفيز حتى انتهاء انتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل.

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