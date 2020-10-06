وكالة: وزير خارجية الإمارات يؤكد على إعادة الأمل للفلسطينيين والإسرائيليين للعمل على حل الدولتين

2020/10/06 | 22:52 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي يتحدث خلال مؤتمر صحفي في برلين يوم 6 اكتوبر تشرين الأول 2020.صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.القاهرة (رويترز) - قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في بيان مشترك مع نظيريه الإسرائيلي والألماني إن أهم ما يجب التأكيد عليه اليوم هو عودة الأمل للفلسطينيين والإسرائيليين للعمل من أجل حل الدولتين.وأوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الشيخ عبد الله ناقش مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي في برلين مجموعة من المقترحات والأفكار أبرزها التعاون في مجال الطاقة.والتقى وزراء الخارجية في ألمانيا يوم الثلاثاء لمناقشة المزيد من الخطوات لتطبيع العلاقات بعد توقيع اتفاق الشهر الماضي في واشنطن لإقامة علاقات دبلوماسية وإرساء علاقة جديدة شاملة.تغطية صحفية نيرة عبد الله وآلاء سويلم - إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

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