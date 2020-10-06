الخارجية تعلن عن فتح السفارة الدنمارك في بغداد قريبا

2020/10/06 | 22:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغدادبحث وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع نظيره الدنماركيّ جيبي كوفود آليّات تدعيم التعاون الثنائيّ بين البلدين، ومنها: افتتاح سفارة للدنمارك في بغداد في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في الاتصال الهاتفيّ الذي تلقّاه الوزير من نظيره الدنماركيّ جيبي كوفود اليوم الثلاثاء الموافق 2020/10/6.وأكّد الوزير أنّ الحكومة العراقيّة اتخذت تدابير لتعزيز أمن البعثات الدبلوماسيّة في بغداد.

وأعرب كوفود عن دعم بلاده للعراق، وحرصها على توطيد العلاقات الثنائيّة.

كما بحثا قرار الجانب الأميركيّ سحب سفارته من بغداد، وتداعياتها على دول التحالف، وحلف الناتو، ودعا الوزير نظيره إلى العمل معاً لإقناع الأميركان بإعادة النظر في هذا القرار.

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