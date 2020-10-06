محافظ النجف يستثني موظفي دائرة الخزينة والمصارف من العطلة لصرف الرواتب

2020/10/06 | 22:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري اليوم الثلاثاء ، استثناء موظفي دائرة الخزينة والمصارف كافة في عموم المحافظة بالمباشرة بالدوام الرسمي اعتبارا من يوم غد الاربعاء استعدادا لصرف الرواتب على دوائر المحافظة المختلفة”.

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