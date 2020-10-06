التربية : غداً إعلان نتائج امتحانات الدور الاول للصف السادس الإعدادي بجميع فروعه

2020/10/06 | 22:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، الانتهاء من تدقيق دفاتر الامتحانات الخاصة بطلبة السادس اعدادية، مبينة ان النتائج ستعلن غدا.وقالت الوزارة ان ” غداً الاربعاء سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات الدور الاول للصف السادس الإعدادي بجميع فروعه”.

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