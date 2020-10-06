كمبش والعاني يبحثان الخطط الاستراتيجية التي وضعت لإعمار المناطق المحررة

2020/10/06 | 22:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المكتب الاعلامي لرئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، الثلاثاء، ان رئيس الديوان بحث رئيس صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية محمد العاني، الخطط الاستراتيجية التي وضعت لإعمار المناطق المحررة.

وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش بحث مع رئيس صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية محمد العاني جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة منها الكيفية التي ستستكمل بها الخطط الاستراتيجية التي وضعت لإعمار المناطق المحررة والتي تضررت بُناها التحتية بشكل كبير"، مشيرا الى ان "ديوان الوقف السني كان منذ البداية مساهم فاعل في تقديم الدعم المادي وتزويد الجهات المعنية بالطواقم البشرية المتخصصة التي ساعدت في عودة الحياة لهذه المناطق المنكوبة".





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