الرافدين يوجه فروعه كافة بالمباشرة بتوزيع رواتب الموظفين غدا  

2020/10/06 | 23:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، كافة فروعه في بغداد والمحافظات غدا الاربعاء بالمباشرة بصرف رواتب الموظفين لشهر ايلول . .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “استنادا لتوجيهات وزير المالية وبمتابعة وادارة واشراف من قبل مدير عام المصرف فقد تقرر المباشرة يوم غد الاربعاء لفروع المصرف في البلاد بالدوام لتوزيع رواتب الموظفين لشهر ايلول”.

واضاف المصرف، ان “التوزيع سيكون كلا حسب الترتيب والتوقيت المحدد لكل دائرة، بعد وصول التمويل والتخصيص المالي الخاص بها ورفع رواتبها من دون تأخير”.

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