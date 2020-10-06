2020/10/06 | 23:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدرت كتلة صادقون النيابية ،الثلاثاء، بيانا بشان ما حصل في كربلاء المقدسة ظهر اليوم ، لافتة الى انه تصعيد خطير وتجاوز لكل الخطوط الحمراء.واوضح المكتب الاعلامي للكتلة في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”، انه “في تصعيد خطير تجاوز كل الخطوط الحمراء قامت فئة ضالة منحرفة اليوم بانتهاك حرمة وقدسية الزيارة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص صادقون تعلق على احداث كربلاء ..تصعيد خطير تجاوز كل الخطوط الحمراء المركز الخبري الوطني.

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