اجتماع‭ ‬ثلاثي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬يبحث‭ ‬مستجدات‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬والتحالف

2020/10/06 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬سقوط‭ ‬الكاسر‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬استخبارية‭ ‬قرب‭ ‬الموصل بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬قصف‭ ‬الجادرية‭ ‬بثلاثة‭ ‬صواريخ‭ ‬كاتيوشا‭ ‬كانت‭ ‬متجهة‭ ‬نحو‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬،‭ ‬شكل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬لجنة‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬مصدر‭ ‬النيران‭ ‬ضمت‭ ‬مستشار‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬قاسم‭ ‬الاعرجي‭ ‬ورئيس‭ ‬الحشد‭ ‬فالح‭ ‬الفياض‭ ‬ووزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ورؤساء‭ ‬اجهزة‭ ‬امنية‭ ‬وعسكرية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬،‭ […]

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