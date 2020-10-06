2020/10/06 | 23:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سقوط الكاسر في عملية استخبارية قرب الموصل بغداد -عبدالحسين غزال بعد يوم من قصف الجادرية بثلاثة صواريخ كاتيوشا كانت متجهة نحو السفارة الامريكية ، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لجنة للتحقيق في مصدر النيران ضمت مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ورئيس الحشد فالح الفياض ووزير الداخلية ورؤساء اجهزة امنية وعسكرية في بغداد ، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع ثلاثي في بغداد يبحث مستجدات التعاون الأمني مع واشنطن والتحالف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع ثلاثي في بغداد يبحث مستجدات التعاون الأمني مع واشنطن والتحالف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع ثلاثي في بغداد يبحث مستجدات التعاون الأمني مع واشنطن والتحالف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).