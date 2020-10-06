تراث اللجان

2020/10/06 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لو عُدنا الى القرارات التي صدرت بشأن تشكيل لجان تحقيق أو لجان تقصي حقائق أو لجان لدراسة مقترح أو تطوير مرفق معين في السنوات الاخيرة، لحصلنا على كم هائل يحتاج ذاته الى مئات اللجان لفرز ومعرفة المتحقق من المهمل منه، والتثبّت من مصير القرارات التي ساقتها اللجان الى جهات أعلى منها.ولو […]

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